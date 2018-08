Sradicano la caldaia: bloccati

Catania: “soffiata” al 112, fermati due ladri in via Adone

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato due pregiudicati catanesi, il 39enne Benedetto Daniele Battiato e il 47enne Salvatore Di Mauro per tentato furto.

Grazie alla telefonata al 112 di un cittadino, ieri sera l’equipaggio di una gazzella è intervenuto in via Adone a Catania, luogo in cui i due malviventi avevano da poco letteralmente sradicato una caldaia centralizzata al servizio di una palazzina popolare.

I militari li hanno bloccati e ammanettati e la refurtiva è stata restituita al responsabile dell’Istituto autonomo case popolari.