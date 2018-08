“Le spiagge libere sono ghetti”

CATANIA – “Le tre spiagge libere comunali della Plaia dall’inizio del stagione balneare sono rimaste quasi del tutto sprovviste di servizi igienici e ricreativi, senza un bar e senza bagnini”. A Catania arriva una nuova denuncia di Free Green Sicilia.

“La mancanza di piattaforme sul lungomare lavico, non installate per aspetti non del tutto chiari – dice il portavoce dell’associazione, Alfio Lisi -, hanno svantaggiato i bagnanti tutto a vantaggio degli stabilimenti che da un secolo monopolizzano la costa sabbiosa catanese come nessun altra spiaggia in Italia”.

Lisi sottolinea anche “la bassa qualità delle acque del mare della costa catanese che va dalla Plaia fino ad Acitrezza, grazie ai numerosi scarichi di acque reflue che si riversano sul mare rendendolo a tratti del tutto imbalneabile o al limite della balneazione, come dimostrato da Goletta verde e dall’assenza di bandiere blu. Sembrerebbe una scelta fatta consapevolmente ma di fatto è stata solo una mera incapacità a gestire il mare”.

Free Green Sicilia parla di “spiagge libere di fatto abbandonate e trasformate in una sorta di ‘ghetti‘ senza servizi di nessun genere, per il gran numero di cittadini che hanno scelto di utilizzarle in quanto costretti a farlo per problemi economici, visto che la stragrande superficie della Plaia (circa il 90%), ovvero area del demanio marittimo dello Stato italiano di cui tutti i cittadini fanno parte e non solo di chi si può permettere di pagare per fare un bagno, è stata di fatto privatizzata, con tanto di strutture ricettive e recinzioni in cemento che non dovrebbero esistere”.