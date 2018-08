L’arsenale di papà? Mai denunciato

Catania: in una casa di via Giuffrida la polizia trova 21 armi (anche antiche) ereditate e detenute illecitamente

CATANIA – La polizia di Catania ha trovato 21 armi in via Vincenzo Giuffrida, tra cui fucili e pistole. Il proprietario, che le aveva ricevute in eredità dal padre, non ha mai effettuato alcuna comunicazione all’autorità e pertanto le ha detenute senza titolo.

C’erano 5 fucili da caccia, una carabina semiautomatica, 13 pistole e 3 armi antiche ad avancarica antecedenti al 1890. Tutti riposti all’interno di uno stanzino di facile apertura. L’uomo è stato indagato e le armi sono state sequestrate.

Sempre in tema di armi, la polizia di frontiera all’aeroporto di Catania ha denunciato il passeggero M. V. in partenza per Bologna, trovato in possesso di una noccoliera, un cosiddetto tirapugni, il cui il porto è vietato in modo assoluto e non solo a bordo di aerei.