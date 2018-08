Posti di blocco in piazza Federico di Svevia e in via della Concordia: multe per 10.000 euro agli automobilisti

CATANIA – Posti di blocco al centro di Catania e raffica di contravvenzioni. La polizia etnea ha controllato 24 veicoli in piazza Federico di Svevia e in via della Concordia, all’angolo con via Adamo, facendo scattare 31 sanzioni per violazioni al codice della strada.

Un totale di 9.848 euro. Sequestrati 8 veicoli per mancanza di copertura assicurativa, 10 le multe per mancato uso del casco; ritirate 6 carte di circolazione.