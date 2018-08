A Taormina i b&b fantasma

ROMA – La guardia di finanza ha scoperto dei veri e propri hotel fantasma a Taormina: si tratta di bed & breakfast che erano completamente sconosciuti al fisco o appartamenti affittati in nero. Le persone che li gestivano hanno omesso di dichiarare oltre 130 mila euro.

Nell’ambito di controlli in tutta Italia per il periodo estivo, a Sassari invece la Gdf ha scoperto un ‘ospizio-pollaio’: una struttura per anziani del tutto abusiva, sprovvista delle autorizzazioni amministrative, nella quale gli ospiti erano stipati in uno spazio nettamente inferiore a quanto previsto dalla legge. Nella struttura lavoravano anche due collaboratrici in nero.

Non è finita. Una casa vacanza su due è stata affittata in maniera irregolare. Su 895 controlli effettuati 539 sono irregolari e, di questi, 450 sono risultati affitti in nero. Le regioni dove si sono registrati i casi più numerosi sono Puglia, Toscana e Lazio.

Inoltre un distributore di carburante su cinque è irregolare. Complessivamente sono stati controllati 1.379 distributori in tutta Italia: 330 sono le violazioni constatate delle quali 176 riguardano la disciplina dei prezzi. Cinquantacinque i responsabili delle stazioni denunciati, con il sequestro di oltre mezzo milione di prodotti petroliferi.