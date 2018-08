Tutti allacciati tutti

Catania . Elettricità a costo zero e folli sperperi: denunciate le 16 famiglie di un palazzo di via Mulini a vento

CATANIA – Teatro nei giorni scorsi di una operazione antidroga, la via Mulini a vento di Catania ritorna alla ribalta grazie ai carabinieri che hanno riscontrato come un intero palazzo, abitato da 16 nuclei familiari in altrettanti alloggi, era stato collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica.

I militari hanno accertato come l’energia a costo zero avesse invogliato molti dei condòmini a dotare i garage di celle frigorifere per la conservazione di generi alimentari, soprattutto prodotti ittici. Tutti i responsabili sono stati denunciati per furto aggravato.