Troppa confusione in viale Moncada, bloccati i due pusher catanesi

CATANIA – I carabinieri catanesi hanno arrestato il 63enne Antonino Aiello e il 34enne Angelo Ivan Lo Faro. L’eccessivo movimento di personaggi legati al mondo della droga in un palazzo di viale Moncada non è sfuggito ai militari di Librino che ieri sera, al momento opportuno, hanno fatto irruzione nell’androne dell’edificio beccando i due pregiudicati con una busta di plastica in mano.

Vedendosi scoperti hanno tentato di far sparire la busta gettandola via, ma è stato tutto inutile. Dopo aver ammanettato i due pusher, i carabinieri l’hanno recuperata, trovando marijuana. Quindi con l’aiuto di una squadra dei vigili del fuoco i militari sono riusciti ad aprire le serrature dei vari locali tecnici, posti sempre alle spalle dell’androne, trovando altre buste colme di marijuana, per un totale di circa 5 chili.