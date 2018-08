SIRACUSA – Un quarantenne, C. D., è stato ferito alle gambe con due colpi di arma da fuoco a Siracusa, in via Filippo Juvara, nella tarda serata di giovedì. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

Sull’episodio indaga la squadra mobile. Gli investigatori hanno anche sentito la vittima che non avrebbe al momento fornito elementi utili alle indagini.