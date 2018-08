Rubava solo cosmetici di lusso

Catania: un cliente lo nota durante il saccheggio in via Monserrato e chiama i carabinieri

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 45enne israeliano Aila Schabani per un furto nella farmacia di via Monserrato. Mentre c’era una nutrita fila di persone, armato di sacca ha iniziato a “prelevare” cosmetici, dimostrando anche una profonda conoscenza di quelli più costosi, per poi allontanarsi con estrema nonchalance.

Per sua sfortuna uno dei clienti in fila si è accorto in tempo della manovra e, non facendosi notare, ha chiamato il 112, consentendo l’intervento sul posto di una gazzella del radiomobile. I militari lo hanno bloccato a un centinaio di metri dalla farmacia con l’intero bottino, del valore di circa 700 euro.