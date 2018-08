Adescati, massacrati e rapinati

Fermata a Vittoria una banda che organizzava incontri amorosi per poi assalire i malcapitati. E ricoprirli di insulti come “pezzo di finocchio”. VIDEO

RAGUSA – Trenta uomini della polizia sono stati impegnati per fermare una banda di rapinatori che colpivano nella zona industriale di Vittoria: fingevano di voler incontrare partner occasionali e una volta a bordo dell’auto della persona appena adescata la attiravano in luoghi appartati dove, assieme a complici, la massacravano per derubarla di ogni oggetto.

Quando le vittime non avevano denaro le obbligavano a effettuare prelievi al bancomat. Insulti di ogni tipo durante la consumazione del reato: “Gente come te mi fa salire il sangue alla testa”, “pezzo di finocchio”, “frocio”.