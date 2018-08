Salvini, vigilia di Ferragosto a Catania

ROMA – Niente appuntamento di Ferragosto al Viminale: il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà infatti il 15 agosto a San Luca, in Calabria, dove presiederà il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica in una villa confiscata alla ‘Ndrangheta. Il giorno prima, invece, il titolare del Viminale sarà a Catania: alle 15.30 visiterà l’azienda ‘Geotrans srl’ confiscata alla mafia e successivamente sarà al comune dove incontrerà sindaco e giunta comunale. Al termine è prevista una conferenza stampa.

Il giorno di Ferragosto Salvini sarà alle 9 a San Luca. Il programma prevede la deposizione di una corona al monumento commemorativo dell’agguato al brigadiere dell’Arma dei carabinieri Carmine Tripodi, la visita alla sede del municipio e alla caserma dei Carabinieri e la consegna alla curia della villa confiscata alla famiglia Pelle, in località Giardino, da parte del Comune.

A seguire il ministro presiederà la riunione del Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al termine del quale terrà una conferenza stampa per illustrare i dati sull’ultimo anno di attività del ministero dell’Interno.

L’ultimo appuntamento in Calabria per Salvini è la visita al santuario della Madonna di Polsi, dove sarà accolto dal vescovo Francesco Oliva. I giornalisti che intendono partecipare dovranno inviare entro le ore 15 di lunedì 13 agosto un accredito su carta intestata all’indirizzo segreteriaufficiostampa@interno.it indicando il nominativo, il luogo, la data di nascita, specificando l’evento di interesse.

Gli accrediti, esclusivamente per coloro che parteciperanno alla conferenza stampa a San Luca, dovranno essere ritirati il giorno 15 agosto dalle 8 a San Luca presso la villa confiscata. Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero 06-46533777.