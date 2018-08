PALERMO – Dopo cinque anni di assenza di un presidio del 118 a Mondello, da domani nella località balneare sarà attivo il servizio per garantire soccorsi immediati.

La società Italobelga fino al 15 ottobre darà in comodato d’uso gratuito un locale nella sua disponibilità in via Regina Elena, poco prima dell’Antico stabilimento di Mondello.

La struttura garantirà un medico, un infermiere e un autista soccorritore con l’ambulanza parcheggiata davanti il locale dalle 9.30 alle 19 tutti i giorni. “Era una necessità trovare una postazione del 118 per Mondello – spiega il presidente della Italobelga, Giovanni Tomasello – in attesa che le autorità trovino una sede definitiva così come richiesto a più voci. Anche in questa occasione ci siamo sentiti in dovere di venire incontro alle esigenze dettate dal bene comune, al fine di assicurare un servizio essenziale ai bagnanti e ai residenti”.

“Non si poteva lasciare la zona balneare di Palermo senza ambulanza e soccorritori, soprattutto nel periodo estivo quando le urgenze aumentano – aggiunge Fabio Genco, direttore della centrale operativa del 118 – per questo motivo vorrei ringraziare la sensibilità della società Italo Belga nell’esaudire questa necessità in attesa di una postazione fissa”.