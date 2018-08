A Palermo il pane è abusivo

PALERMO – I carabinieri hanno denunciato nove persone che producono e vendono pane senza licenza a Palermo e in provincia. I controlli sono scattati con l’ausilio del militari del Nas e i carabinieri forestali. A Monreale sono stati trovati due forni abusivi che producevano ogni giorni grandi quantità di pane che poi veniva venduto per strada.

I due gestori dovranno rispondere del reato di produzione e detenzione finalizzata alla vendita di pane in cattivo stato di conservazione. I locali e le attrezzature sono state sequestrate. Nella filiera della distribuzione del pane, i militari della compagnia San Lorenzo, hanno denunciato anche sette persone, sorprese a trasportare e vendere pane in strada, in precarie condizioni igieniche.

Oltre alla denuncia per i venditori ambulanti sono scattate sanzioni per migliaia di euro per la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità del prodotto e la commercializzazione vietata del pane in strada come previsto dal decreto dell’assessorato regionale siciliano.