“A Catania delfini stressati”

CATANIA – Crescenti casi di maltrattamento e disturbo dei delfini nel mare di Catania da parte di diportisti poco rispettosi del mare e delle sue creature, o semplicemente poco informati sono stati denunciati dall’associazione Onlus Marecamp di Acicastello (Catania), che vuole divulgare “le regole che occorre seguire per evitare di disturbare le specie protette”.

Marecamp segnala la presenza nell’area di una specie in pericolo di estinzione, il “delfino comune”, avvistato in branco con alcuni esemplari in fase di accoppiamento e un cucciolo appena nato.

L’associazione parla di “imbarcazioni private seguire senza sosta gruppi di delfini che si avvicinano alla terraferma girandogli attorno incessantemente”. “Il messaggio che è importante far passare – conclude Marecamp – è che nel nostro mare vivono delle specie protette e che esistono delle regole per tutelarle”.