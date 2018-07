L’arnese da scasso nella biancheria intima

ACIREALE (CATANIA) – La polizia di Acireale ha fermato tre giovani donne rom che si aggiravano per le vie del centro col chiaro intento di svaligiare uno o più appartamenti.

Nonostante si mostrassero ben abbigliate, non sono sfuggite all’attenzione degli agenti che le hanno viste mentre uscivano dal portone di uno stabile in via Piemonte. Nonostante il terzetto fosse sprovvisto di documenti, si è scoperto che erano domiciliate presso il campo rom di Catania, in via San Giuseppe La Rena.

Nascosto nella biancheria intima una di loro aveva uno strumento di effrazione che disinnesca il congegno di apertura delle porte delle abitazioni. Alle tre donne, tutte con precedenti penali, è stato notificato il foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno ad Acireale.