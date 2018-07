Estorceva parcelle dietro minacce, denunciato falso avvocato

Un 45enne di Napoli è accusato di truffa e tentata estorsione. Pretendeva 1700 euro per il patrocinio in un procedimento per evasione fiscale. Le vittime erano di Polizzi Generosa nel Palermitano

PALERMO – I carabinieri hanno denunciato un uomo di 45 anni, originario di Napoli, che esercitava la professione di avvocato senza averne titolo. E’ accusato di truffa e tentata estorsione. Le indagini sono state avviate dopo la querela presentata da alcune vittime, residenti a Polizzi Generosa, nel Palermitano, che erano state contattate più volte telefonicamente da un avvocato del Foro di Roma che richiedeva un bonifico di 1.700 euro in suo favore, quale parcella per il patrocinio d’ufficio in un procedimento per evasione fiscale presso la procura di Roma.

Dopo le prime richieste, esaudite, il finto avvocato è tornato alla carica pretendendo altro denaro e minacciando una procedura di recupero crediti. L’uomo è stato già coinvolto in passato in truffe simili.