Va a trovare la fidanzata con la droga

CATANIA – I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato un 42enne della provincia di Pistoia per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’auto che guidava per andare a trovare la sua fidanzata a Niscemi (Caltanissetta), i militari hanno trovato e sequestrato 80 grammi di marijuana, conservati in due barattoli, circa 5 grammi di hashish e 250 euro in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dello spaccio.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella casa dei nonni della fidanzata a Niscemi.