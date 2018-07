Fermato lo scippatore “serale”

Catania . Tre colpi, tutti in notturna, in poche ore: un 41enne a bordo di un’auto ha assalito due coppie di turisti e una donna che stava rientrando a casa. VIDEO

CATANIA – In manette a Catania il 41enne pregiudicato Filippo Salvatore Pavone, scippatore seriale che nella sola giornata di mercoledì scorso ha tentato di mettere a segno tre colpi in poche ore.

La prima segnalazione è arrivata alla polizia di Catania da due giovanissime turiste, da poco arrivate in città, che hanno denunciato di un tentativo di scippo in via Naumachia. Le due donne hanno raccontato di essere state avvicinate da un uomo a bordo di una piccola utilitaria azzurra e di essere state minacciate di morte durante l’aggressione. le urla delle donne lo hanno messo in fuga.

Mentre gli agenti erano alla ricerca del rapinatore, sono stati raggiunti da un’altra segnalazione di scippo ai danni di una coppia di turisti che si trovava nella zona di via Androne.

La donna, intenta a scaricare i bagagli dall’auto, è stata affiancata sempre dalla stessa utilitaria azzurra, il cui guidatore le ha strappato con forza la borsa che teneva in spalla, facendola cadere per terra.

Gli agenti dalle immagini di un impianto di videosorveglianza hanno visto che lo scippatore aveva agito a bordo di una Kia Picanto priva della targa anteriore.

Nel frattempo, arrivava la terza segnalazione: in questura una donna aveva denunciato di essere stata avvicinata sempre dalla stessa auto mentre faceva rientro a casa nella zona del centro storico cittadino, il cui guidatore dopo averla strattonata e scaraventata per terra si era impossessato della borsa.

Pavone è stato fermato in via Plebiscito, recuperata la refurtiva che è stata restituita alle vittime. Pavone è stato rinchiuso nella casa circondariale di Catania – piazza Lanza.