MESSINA – Un uomo di 57 anni, Antonino Dall’Aglio, è stato ferito da un colpo di pistola sotto la sua abitazione a Piano Stella, a Messina.

Due persone si sono avvicinate e hanno sparato 4 proiettili, uno lo ha raggiunto al gluteo e gli ha perforato l’intestino.

Portato in ospedale le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. L’uomo ha precedenti penali e fa parte clan Galli di Giostra. Indaga la polizia.