Catania, tenta di accoltellare la moglie

Anni di violenze sfociate in un’aggressione in strada documentata dalle immagini di videosorveglianza: in manette un cinquantenne

CATANIA – Arrestato a Catania l’ennesimo marito violento: a finire in manette il cinquantenne S.O.M. per lesioni personali aggravate, violenza sessuale e porto abusivo di arma bianca. L’uomo, incensurato, aveva costretto la moglie a subire per anni violenze di ogni genere, sino a trattarla alla stregua di un vero e proprio oggetto.

Solo dinanzi alle lesioni aggravate procuratele davanti a un negozio, la vittima si è convinta a sporgere denuncia presso il commissariato di Nesima contro il marito. Con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza gli agenti sono riusciti a cristallizzare il brutale tentativo di accoltellamento per gelosia. La donna, in quel caso, si era difesa usando la borsa da passeggio come scudo per scansare i colpi.

La vittima, a cui è stato fornito il necessario sostegno psicologico grazie al contributo di una delle associazioni attive nel capoluogo etneo per la protezione delle donne vittime di violenza, è stata trasferita presso una struttura protetta.