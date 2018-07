Il diciannovenne era domiciliato in un centro di assistenza per richiedenti asilo. VIDEO

RAGUSA – La Polizia ha arrestato a Ragusa Ibla un somalo di 19 anni per detenzione di marijuana ai fini di spaccio. Era domiciliato in un centro di assistenza straordinaria per richiedenti asilo a Ragusa Ibla.

Aveva già commesso diversi reati in Italia, rissa, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale ed era accusato di aver reso false dichiarazioni sulla sua identità.