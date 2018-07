Nascondeva l’erba nel borsone

Aci Catena . Marijuana già divisa in dosi all’interno di un garage e dentro una grondaia: in manette un 22enne

ACIREALE (CATANIA) – La Polizia di Acireale ha arrestato il pregiudicato Sebastiano Cosentino, 22 anni, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e ricettazione. Da una perquisizione dell’abitazione di Cosentino ad Aci Catena, all’interno di un garage modificato a uso abitativo, sono state trovate 15 dosi di marijuana nascoste all’interno di una grondaia.

In un garage confinante è stato trovato un borsone con oltre 650 grammi di marijuana confezionata in buste da 50 grammi ciascuna, prossima a essere immessa nel mercato dello spaccio al dettaglio, vario materiale per il confezionamento e una bilancia di precisione.

Inoltre, sempre dentro al borsone erano presenti una pistola a salve priva di tappo rosso, una paletta in dotazione alla Polizia locale provento di furto, un passamontagna ricavato da una manica di pullover, uno scalda collo, guanti da lavoro e una pettorina catarifrangente.