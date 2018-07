Deposito di armi nella casa disabitata

CATANIA – La Polizia di Catania ieri ha trovato alcune armi, nascoste all’interno di un’abitazione all’interno del quartiere Picanello. Nell’edificio disabitato (l’ultimo proprietario è deceduto da tempo) sono stati trovati una rivoltella marca S.&W. Cal 38 SP, un fucile privo di marca di fabbricazione, cal 12, e 87 cartucce calibro 12.

Dagli accertamenti è emerso che le armi non erano riconducibili né al defunto proprietario della casa, né ai suoi eredi. Appare probabile dunque che ignoti abbiano utilizzato quella casa, ormai priva di controllo, come “deposito” sicuro per armi da utilizzare per scopi illegali.

Il tutto è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti in attesa di essere trasmesso al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per i rilievi balistici.

Nel corso dell’operazione di polizia, inoltre, è stato acquisito un fucile sovrapposto marca “Bernadelli” calibro 12, 44 cartucce 38 S.P e 10 cartucce calibro 12 di proprietà di un defunto.