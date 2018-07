Un giorno con Rupert, Matthew e gli altri

TAORMINA (MESSINA) Si chiude oggi il Taormina Film Fest con la serata al Teatro antico. Un’edizione che rispetto a quelle precedenti si è concentrata di più sui film, ritornati protagonisti, ma che ha visto le sale quasi sempre vuote, a differenza degli anni in cui venivano riempite dagli studenti impegnati nei campus.

Tra le star premiate spiccano Matthew Modine, Rupert Everett, Richard Dreyfus, Michele Placido; a Pietro Bartolo, medico che si è speso nell’accoglienza dei migranti andrà il VI premio Angelo D’Arrigo. Con loro le donne della giuria che hanno tinto di rosa questa edizione del festival: Maria Grazia Cucinotta, Martha De Laurentiis, Eleonora Granata, Donatella Palermo, Adriana Chiesa.

Ieri giornata intensa: in poche ore si sono concentrati infatti gli ospiti più noti. Come l’attore britannico Rupert Everett, che proprio a Taormina aveva annunciato il suo progetto su Oscar Wilde, a lungo inseguito e finalmente realizzato con il film “The happy prince” riproposto proprio durante il festival. “Sono venuto tante volte Taormina, che è un posto incantevole” ha detto svelando i suoi luoghi preferiti tra cui gli hotel dove ha soggiornato.

Altro ritorno quello di Matthew Modine, che negli anni scorsi aveva presentato sempre al Palazzo dei congressi il suo documentario sul comunismo e ieri ha intrattenuto il pubblico con una masterclass. “Quando parliamo di cinema italiano – ha detto alla lezione – parliamo sempre del passato, con Fellini e De Sica, sono curioso di capire chi sono i registi che creeranno un rinascimento del cinema italiano. Queste sono le persone che sono curioso di conoscere e con cui ho voglia di lavorare”.

Ironica e come sempre critica nei confronti della realtà è stata Sabina Guzzanti, anche lei impegnata nella lezione-conversazione con la co-direttrice del festival Silvia Bizio. Ha raccontato la sua carriera, dagli esordi con la Tv delle ragazze (annunciandone il ritorno in tv in quattro puntante), passando per le imitazioni, la satira politica degli anni 90, per poi arrivare al teatro, ai documentari e ai film. “E’ molto bello che si dia spazio alle donne nel cinema. È encomiabile l’attenzione che quest’anno sia stata data alle donne”, ha detto.

Taormina ha poi accolto Maria Grazia Cucinotta, giurata al Taormina Film Fest 2018, dove ha presentato il suo corto fuori concorso. “Ogni film è un messaggio di chi aveva un sogno e lo ha realizzato. Costruendo questo mondo magico che è il cinema – ha spiegato -. ‘Il compleanno di Alice’ è un corto per dare un messaggio contro il bullismo. Tante volte noi grandi pensiamo che i nostri problemi siano più importanti di quelli dei piccoli, invece i problemi dei piccoli a volte lasciano ferite che non si rimargineranno mai”.