Catania, la chiesa, il malaffare. E Gristina si difende: “Estraneo alle accuse”

CATANIA – L’arcivescovo di Catania, Salvatore Gristina in una nota sostiene di essere assolutamente estraneo alla ipotesi di reato di peculato che gli è stata contestata con l’avviso di conclusione delle indagini notificato ieri.

“Esprimo massimo rispetto nei confronti dell’autorità giudiziaria, confidando che, nelle sedi competenti, venga acclarata l’assoluta legittimità del mio operato”, dice.

Intanto le segreterie generali di Cgil, Cisl e Uil, e le segreterie di categoria Fp Cgil, Fp Cisl e UIL FPL , a seguito della notizia delle indagini sulla gestione dell’Oda hanno chiesto e ottenuto un incontro urgente con il commissario Adolfo Landi per avere chiarimenti sul futuro dell’Opera diocesana. Il commissario ha rassicurato i sindacati, ribadendo che il percorso di risanamento ormai avviato continua, e che allo stato attuale non si avverte alcuna preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti e per l’erogazione dei servizi alla collettività.

Le rassicurazioni ufficiali sullo stato di salute dell’Oda smentiscono di fatto le notizie di queste ore che tendono a instillare dubbi sul futuro dei lavoratori e dei servizi stessi. Le organizzazioni sindacali hanno confermato la fiducia al Piano di risanamento già avviato e nel corso dell’incontro hanno chiesto il rispetto dei tempi per l’erogazione degli stipendi; anche in questo senso il commissario ha garantito che il percorso già intrapreso non subirà modifiche rispetto a quanto già concordato in precedenza.