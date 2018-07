E ora 40 gradi

Uno schema già visto: al Nord la perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà temporali, al Sud il caldo più intenso dell’anno con punte di 40 gradi nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna.

ACUTO DEL CALDO AFRICANO AL CENTRO SUD. Solita spaccatura, quella descritta dai meteorologi di 3bmeteo.com. “Il Centro Sud sarà ancora protetto dall’anticiclone afro-mediterraneo per un weekend sostanzialmente soleggiato (o parzialmente nuvoloso ) ma soprattutto molto caldo”, dicono gli esperti. Ci saranno punte di 36-38° sulle aree interne di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, fino a 40° in Sicilia e Sardegna.

LUNEDI’ TEMPORALI IN MARCIA VERSO IL CENTRO SUD, STOP AL GRANDE CALDO. Lunedì anche nel Meridione è attesa una passata di temporali. Come per il Nord, anche qui data la presenza di aria molto calda e umida i fenomeni potranno risultare intensi con locali nubifragi, grandine anche di grossa taglia e improvvisi forti colpi di vento; in tal senso il versante adriatico sarà quello più a rischio. Il rovescio positivo della medaglia sarà però uno smorzamento della canicola, con temperature in calo anche di 6-8° sotto i colpi del Maestrale. “Farà ancora decisamente caldo solo sul versante ionico, ultimo baluardo del caldo africano, per quanto meno intenso”, concludono da 3bmeteo.com.