Sorpresi a spacciare a Picanello

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 24enne Filippo Puglisi e un minorenne per spaccio di droga. I militari nel corso di un controllo nel popoloso quartiere di Picanello hanno osservato i due che, all’angolo tra le vie Vezzosi e Timoleone, cedevano dosi a degli occasionali acquirenti.

Addosso ai due i carabinieri hanno trovato circa 30 grammi di marijuana suddivisa in 15 involucri e la somma di 210 euro provento dell’attività illecita. Il minore è stato associato al centro di via Franchetti, mentre Puglisi attenderà la direttissima in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’A.G..