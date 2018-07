Nello zaino un chilo di marijuana

CALTAGIRONE (CATANIA) – In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Caltagirone, la Polizia ha arrestato il 25enne nigeriano Emanuel Godwin, ospite del Cara di Mineo.

Lo scorso 18 giugno Godwin venne avvistato da una pattuglia dell’esercito in servizio di vigilanza del perimetro esterno del Cara mentre tentava di rientrare nel centro di accoglienza scavalcando la recinzione. Il nigeriano, vistosi scoperto, gettò all’interno uno zainetto, per poi darsi alla fuga per le campagne, facendo perdere le proprie tracce.

Dentro lo zaino la polizia ha trovato un chilo di marijuana, certamente destinata a essere di spacciata all’interno del Centro, oltre al telefono cellulare e al badge d’ingresso al Cara, che ha poi permesso di identificare e arrestare il proprietario dello zaino e, quindi, della droga. Il giovane era in attesa della risposta a una sua richiesta di asilo politico, che gli era stata negata.