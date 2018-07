“Istigazione all’odio razziale” a Catania, denunciato il sottosegretario Candiani

CATANIA – Il sottosegretario all’Interno della Lega, Stefano Candiani, e l’assessore al Comune di Catania, Fabio Cantarella, rappresentante del partito di Salvini, sono stati denunciati per istigazione all’odio razziale. A presentare l’esposto è stata l’associazione antimafia Rita Atria. Sotto accusa una diretta postata su Facebook il 6 luglio, in cui i due esponenti del partito di Matteo Salvini mostrano una via di San Berillo, quartiere multietnico di Catania. “San Berillo è in mano agli immigrati clandestini”. “Ci sono solo immigrati clandestini dediti allo spaccio e altre forme di illegalità”. “E’ un esempio di (dis)integrazione”, sono alcune delle affermazioni di Cantarella e Candiani.

Per l’avvocato Goffredo D’Antona, legale rappresentante dell’associazione ci sarebbe “l’intento di generare negli spettatori – almeno in quelli più sprovveduti, un clima di paura che ha come protagonista il migrante. Emblematico è l’inizio del video dove viene inquadrato un soggetto fermo, forse seduto, che viene additato come extracomunitario ubriaco”.

La diretta video contestualmente è stata commentata da altri utenti fb i quali esprimevano commenti sugli immigrati quali “Feccia”, “Schifosi delinquenti”, “Metterli nei forni compresi i ds”, “ E’ bello l’odore del Napalm la mattina”, “ Forza con la ruspa”, “ Alle docce”, “ buttateli”, “ Bruciate tutto”,“ Portateci la Boldrini e tutti i radical chic”, “Maledetti clandestini”,” Buttateli a mare da dove sono venuti” “ Lancia Fiamme” . Per questo motivo sono state denunciate anche altri 8 utenti Facebook.

“Da qualche tempo si assiste ad una ondata dai toni razzisti ed istigazione all’odio razziale perpetrata soprattutto attraverso i social – si legge nell’esposto – Ondata che non può essere tollerata non solo sotto il profilo umano ed etico, ma anche, e per quanto qui rileva, soprattutto sotto l’aspetto giuridico”.

Il video ha avuto oltre 36.000 mila visualizzazioni e ben 783 condivisioni. “Sostenere che un quartiere è in mano ai clandestini che spacciano droga, che non se ne può più, che quel quartiere per colpa dei clandestini è una bolgia dantesca, purtroppo, in un periodo storico come il nostro, scatena quell’odio, per ora solo sui social, ben decritto in quei commenti che non sono solo disgustosi, ma fatti costituenti reato – conclude la querela dell’associazione Rita Atria – Fermo restando che è gravemente offensivo nei confronti delle migliaia di persone uomini e donne di tante etnie, che lavorano e vivono in quel quartiere”.