Catania, che stangata agli ambulanti

CATANIA – Setacciando nei giorni scorsi le vie del centro per trovare venditori ambulanti di merce solo apparentemente di gran marca, le forze dell’ordine di Catania hanno avuto parecchio lavoro. Dal Corso Sicilia al mercato di piazza Carlo Alberto, passando per le vie San Gaetano La Grotta e Santa Maria di Betlem, fino al corso dei Martiri della Libertà, sono state sequestrate numerose strutture in profilato di ferro, normalmente utilizzate dagli abusivi per l’esposizione della merce, assieme a circa un centinaio di paia di scarpe riproducenti marchi prestigiosi, borse e altri accessori d’abbigliamento.

Aono state sequestrate anche 48 casse di ortofrutta abusivamente vendute su strada, per un peso di quasi mezza tonnellata, il cui contenuto è stato immediatamente donato a enti di beneficenza. In quest’ultimo caso l’ambulante non in regola è stato multato per 3.000 euro.