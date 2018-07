CATANIA – La polizia di Catania ha trovato tonnellate di rifiuti in via Passo Gravina all’interno di un campo Rom. Cumuli di spazzatura non bonificata e accatastata su una striscia di terreno di circa 500 metri quadri, con riversamento sul terreno di olii e grassi.

Gli agenti hanno inoltre scoperto che gli occupanti del campo rubavano l’energia elettrica con allaccio diretto alla rete pubblica. I tre romeni, ritenuti responsabili dell’inquinamento, sono stati indagati per gestione illegale rifiuti speciali (anche tossici e pericolosi) e furto di energia elettrica.