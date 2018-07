Sasso contro bus Amt in via Ustica

CATANIA – Ieri notte il conducente di autobus dell’Amt in servizio è stato aggredito in via Ustica. L’ aggressione è avvenuta in orario notturno, poco dopo la mezzanotte ai danni del mezzo della linea 726. Secondo le testimonianze dell’autista, gli autori del gesto sarebbero stati una ventina di ragazzini che prima hanno bombardato il mezzo con palloncini pieni di acqua e poi gli avrebbero scagliato contro un grosso masso che ha rotto il parabrezza del bus. Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per l’incolumità dell’autista che ha chiamato la Polizia e ha presentato denuncia contro ignoti.

Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese che “nel riaffermare la necessità di intervenire per fermare questi atti di violenza con iniziative che coinvolgano le forze dell’ordine”, esigenza che esprimerà nel primo comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che verrà convocato, ha espresso “piena solidarietà al guidatore del mezzo colpito e portando la piena vicinanza dell’amministrazione comunale a tutto il personale dell’azienda cittadina del trasporto pubblico e in particolare a quello viaggiante che ogni giorno fornisce un servizio importante, difficile e rischioso”.

Ferma la condanna del presidente della municipalità Trappeto Nord, Erio Buceti. “Troppe volte i mezzi pubblici e gli autisti dell’azienda metropolitana trasporti sono stati vittime di atti delinquenziali che hanno minato la sicurezza e l’efficacia di un servizio di vitale importanza per la città”.

“Via Ustica, nel cuore del quartiere di Trappeto Nord, molte volte è finita agli albori dei giornali per fatti criminali dovuti ad un disagio sociale che può essere combattuto solo con politiche di riscatto e sviluppo specifici a cui devono prendere parte tutte le istituzioni e le associazioni che operano nel quartiere – sottolinea Buceti – Qui non c’è solo delinquenza e degrado ma una maggioranza silenziosa di cittadini che vogliono un territorio sicuro e più vivibile”