Catania, soldi per la zona industriale

CATANIA – I quindici milioni previsti dal patto per Catania per la zona industriale, verranno incrementate da risorse aggiuntive significative che verranno prelevati dai ribassi d’asta, al fine di intervenire in maniera ancora più radicale per risolvere le annose questioni legate all’agibilità della grande area in cui sono insediate le maggiori aziende produttive etnee. Lo ha annunciato il sindaco di Catania Salvo Pogliese nel corso di un incontro convocato in municipio coi rappresentanti sindacali, datoriali, delle cooperative, degli artigiani e dei commercianti per individuare percorsi rapidi e condivisi per fare fronte alle emergenze della zona industriale che necessita di importanti interventi di riqualificazione ordinaria e straordinari di messa in sicurezza sia della rete viaria che in quella fognaria.

Il sindaco Pogliese ha evidenziato l’importanza strategica della zona industriale “che rappresenta da sola il 15% del pil siciliano e che va sostenuta e migliorata per consentire alle imprese di potenziare le attività produttive, fattore indispensabile di sviluppo e occupazione>> e oltre a comunicare risorse aggiuntive che verranno canalizzate nell’area ha anche reso noto che “nei limiti consentiti dalle norme, rimoduleremo il Patto per Catania in modo da renderlo ancora più funzionale alle esigenze del sistema produttivo catanese”. All’incontro ha partecipato anche il rappresentante dell’Irsap Gaetano Collura hanno partecipato anche gli assessori comunali Alessandro Porto, Sergio Parisi e Giuseppe Arcidiacono quest’ultimo con una specifica delega del sindaco alla zona industriale e il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro.

Il sindaco Pogliese nel ribadire la piena sinergia con il governo regionale ha anche annunciato che verrà costantemente aggiornato e reso noto un crono programma con gli interventi che verranno effettuati nella zona industriale, un metodo operativo di confronto che è stato apprezzato dai rappresentanti delle organizzazioni sociali presenti alla riunione.

“Esprimiamo soddisfazione per il costruttivo incontro voluto dal sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Abbiamo apprezzato molto il metodo del confronto e del dialogo incentrato su atti ed azioni concrete” lo afferma il presidente dell’associazione “Zic Re Industria”, Fabio Impellizzeri, al termine della riunione tenutasi oggi pomeriggio a palazzo degli Elefanti e che ha avuto per oggetto la situazione della zona industriale di Catania. La delegazione di “Zic Re Industria” era composta anche dal vice presidente Matteo Pitanza e dal socio Piergiorgio Pintaudi.

“Il Sindaco Pogliese – sottolineano Impellizzeri e Pitanza – ha anche mantenuto la promessa di assegnare una specifica delega sulla zona industriale, affidata all’assessore Giuseppe Arcidiacono. È un segnale importante e siamo sicuri che anche da un punto di vista operativo ciò consentirà, come già accaduto in questi primissimi giorni, un dialogo diretto fra l’amministrazione e le esigenze di un’area che purtroppo è in costante emergenza”.

Al termine dell’incontro la delegazione di Zic Re Industria ha consegnato al Sindaco Pogliese e all’assessore Arcidiacono, anche alla luce della legge approvata all’Ars e di cui è attesa la pubblicazione nella Gurs (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana), una proposta per una distribuzione delle competenze fra i vari enti che possa superare il rimbalzo registrato negli ultimi anni, garantendo così l’erogazione di servizi efficienti.

“Zic Re industria” associazione di imprese operanti sul territorio della zona industriale Catania, nata in seguito alla crescente insoddisfazione degli operatori per la cattiva gestione dei servizi da parte degli enti pubblici preposti.