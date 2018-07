Intascavano fondi per casa di cura, indagati quelli del premio antimafia

CATANIA – La Dia di Catania ha eseguito arresti per presunte distrazione di fondi da parte dei titolari di una casa di cura per anziani disabili. Titolari che sarebbero legati alla massoneria e ad associazioni antimafia.

Il ‘buco’ nella gestione dell’istituto medico psico-pedagogico Lucia Mangano di Sant’Agata li Battiati sarebbe di 10 milioni di euro. Cinque indagati gli nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione di fondi regionali, denominata ‘Giano bifronte’.

Il presidente dell’istituto è Corrado Labisi. La famiglia Labisi è nota per due premi internazionali antimafia: quello dedicato alla madre ‘Antonietta Labisi’ e il ‘Livatino-Satta-Costa’. L’istituto era stato al centro di una perquisizione per l’acquisizione di documenti e atti alla fine del settembre del 2017.

Intanto personale della Dia di Catania ha eseguito ispezioni in banche in cui sono accesi conti correnti della casa di cura per anziani, per eseguire un sequestro preventivo per oltre 1,5 milioni di beni.

La magistratura catanese inoltre ha chiesto un’istanza di fallimento nei confronti dell’istituto. Se la richiesta dovesse essere accolta agli indagati potrebbero essere contestati anche altri reati finanziari.