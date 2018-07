Palermo, serra di marijuana in casa

Blitz nel quartiere Bonagia: trovate 70 piante e l’allaccio abusivo alla rete elettrica. In manette un 25enne. VIDEO

PALERMO – Ieri sera i carabinieri di Palermo hanno arrestato per coltivazione e spaccio di droga Antonino Marco Marino Teresi, 25 anni. Durante la perquisizione domiciliare in zona Bonagia, i militari hanno trovato al secondo piano di un’abitazione una stanza adibita a serra con 67 piante di marijuana dell’altezza di circa un metro, attrezzature utili alla coltivazione di droga e 150 grammi di marijuana.

I carabinieri hanno inoltre accertato, con l’ausilio dei tecnici dell’Enel, che la serra indoor era alimentata attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica cittadina. La droga è stata sequestrata in attesa di essere inviata al laboratorio analisi scientifiche per le analisi del caso. L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto Marino Teresi è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla PoliziagGiudiziaria e all’obbligo di dimora nel comune di Palermo.