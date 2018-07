Uccide la moglie e si suicida

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Aveva programmato tutto anche nei dettagli Nicola Siracusa, il pasticciere che ha ucciso la moglie e si è suicidato.

Nel suo appartamento i carabinieri hanno trovato 4 mila euro in contanti. Su un biglietto l’uomo aveva scritto che quella somma era destinata alle spese per i funerali.

La tragedia è stata scoperta grazie a una segnalazione della sorella della vittima che aveva non non riusciva a rintracciare la donna e aveva notato la presenza della sua auto in garage. I carabinieri sono poi entrati in casa di Maria Carmela Isgrò con una copia delle chiavi affidata a un’amica.

Il pasticciere era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti. Era stata la donna a denunciarlo. Il processo davanti al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto era già fissato nel ruolo di settembre. Della coppia, che viveva in due appartamenti diversi in un edificio di via Modica, non si avevano notizie da mercoledì sera. Siracusa e Isgrò erano assenti dal lavoro da due giorni. Oggi pomeriggio la scoperta dei due corpi.