Sul letto gli attrezzi del mestiere

VITTORIA (RAGUSA) – La polizia ha chiuso una casa a luci rosse a Vittoria, in via G. Di Modica, nell’ambito della seconda fase di una vasta operazione denominata “Alto impatto”.

Le circostanze sono sempre le stesse, i cittadini segnalano il fastidioso andirivieni dalle abitazioni accanto alle loro e una volta informata la squadra mobile si procede al controllo. Di solito negli annunci chi si prostituisce non inserisce la via, proprio per eludere i controlli della polizia, pertanto il cliente contatta la donna o il trans e si fa illustrare la strada, sbagliando spesso portone a seguito delle non precise indicazioni.

I prezzi in questo caso andavano dai 30 ai 100 euro, sempre a seconda delle richieste dei clienti. All’interno della casa sono state trovate due cittadine comunitarie e un tunisino destinatario di un provvedimento di espulsione.

Al momento del controllo gli agenti hanno convocato il proprietario dell’immobile che aveva stipulato un contratto regolare con una delle prostitute. Sia lui sia le donne sono stati diffidati dal continuare a esercitare l’attività.