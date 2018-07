Fuga interrotta in via del Purgatorio

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pluripregiudicato catanese Rosario D’Agata, 24 anni, per evasione e resistenza a pubblico ufficiale in concorso con un minorenne.

Ieri pomeriggio gli agenti transitando per via Garibaldi in direzione di piazza Palestro, hanno notato un ciclomotore con a bordo D’Agata e un ragazzo minorenne i quali alla loro vista hanno tentato la fuga per le vie limitrofe.

Ne è scaturito pertanto un rocambolesco inseguimento: i due hanno imboccato anche sensi di marcia in contromano, zigzagando tra le auto fino a quando gli agenti sono riusciti a bloccarli in via del Purgatorio.