Il borseggiatore di piazza S. Maria di Gesù evade per sottrarsi alla direttissima

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato nuovamente il 59enne catanese Francesco Tripolone, finito in manette il 27 giugno scorso dopo aver sfilato il portamonete a una pensionata mentre era in fila all’interno di una farmacia di piazza Santa Maria di Gesù.

Relegato ai domiciliari in attesa della direttissima, proprio il giorno dell’udienza, prevista per il 29 giugno scorso, non si era fatto trovare dai militari che erano andati a prelevarlo per portarlo davanti al giudice. E’ stato rintracciato e ammanettato mentre percorreva a piedi via Plaia e chiuso nel carcere di Piazza Lanza.