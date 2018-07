Sull’Etna i corridori folli

Centocinquanta runner in gara sotto il sole per più di 6 ore

CATANIA – Emozioni uniche per una giornata di trail sul vulcano attivo più alto d’Europa, dove oltre 150 guerrieri della montagna hanno preso parte oggi, con partenza alle prime luci dell’alba da Serra La Nave, nel comune di Ragalna, alla nona edizione dell’Ultra trail dell’Etna, quinto appuntamento stagionale del Circuito Ecotrail Sicilia 2018.

Cinquanta chilometri di corsa sulla sabbia lavica, con oltre 2.000 metri di dislivello, per uno degli Ultra trail più suggestivi e più duri in Italia e non solo, reso ancora più estremo dalla caldissima giornata di sole, che non ha lasciato scampo ai trail runners impegnati tra sentieri impervi e crateri fumanti, dalla Valle del Bove, alla Schiena dell’Asino, ai quasi 3000 metri della Torre del Filosofo. A vincere con il tempo di 6 ore e 28 minuti è stato Giacomo Martorana.