Scovati dalla polizia 25,5 kg di droga nel quartiere San Giorgio: in manette un 52enne

CATANIA – Personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, squadra volanti di Catania, ha arrestato Giuseppe Antonino Lo Presti, 52 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sua abitazione e in un locale adibito a stalla in suo uso, nel popoloso rione San Giorgio, la polizia ha trovato complessivamente 25,5 chili di marijuana. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura, sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida innanzi al Gip.