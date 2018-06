Nei guai ristorante della multinazionale

Catania . Violazioni amministrative e sicurezza sul lavoro: multe per 25.000 euro. Sequestrati per analisi alcuni tranci di salmone

CATANIA – Nei giorni scorsi la polizia di Catania ha effettuato un controllo presso il ristorante di una nota azienda multinazionale, riferimento per l’intera Sicilia. Nel corso dell’ispezione è stata accertata la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’assenza degli attestati di formazione alimentarista per 4 dipendenti e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I veterinari dell’Asp hanno anche eseguito, a scopo preventivo, il campionamento di alcuni tranci di salmone per verificare la presenza di eventuali contaminanti pericolosi per la salute. Tutto in regola invece per quanto riguarda la salubrità degli alimenti e le condizioni igienico-sanitarie dei locali addetti alla preparazione e alla somministrazione degli alimenti. Complessivamente sono state fatte multe per 25.000 euro.