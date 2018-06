Catania, officina meccanica fuorilegge

CATANIA – Continuano i controlli della polizia di Catania per prevenire reati ambientali, sfruttamento dei lavoratori, sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro e indebita percezione di indennità di disoccupazione.

In un’officina meccanica e rivendita di ciclomotori d’epoca (Garelli e Piaggio modello Si) nel quartiere Borgo è stato accertato che il titolare non possedeva alcuna autorizzazione amministrativa nonostante il notevole volume d’affari e l’ampiezza dei locali.

Inoltre è stata evidenziata una raccolta illegale di rifiuti speciali tra cui fusti e contenitori di oli usati, materiale ferroso derivante da pezzi di motore impregnato di grassi e oli esausti, parte dei quali riversati sul pavimento.

Il titolare ha riferito di gestire l’attività da 18 anni e, a causa delle troppe tasse, ha deciso di operare in nero e senza alcuna autorizzazione da oltre 10 anni. E’ stato denunciato e multato (6.000 euro), l’attività è stata sequestrata.

Sempre nel quartiere Borgo, è stata controllata un’attività commerciale nella quale sono state riscontrate numerose criticità in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro. E’ stato identificato un dipendente in nero senza attestato di formazione professionale e scarsa manutenzione della struttura.

Al momento dell’accesso, vi era il dipendente intento a lavorare senza mascherine nonostante i prodotti usati la cui inalazione ha arrecato fastidio agli stessi poliziotti intervenuti. Il dipendente inoltre ha dichiarato di percepire circa 2 euro l’ora e di lavorare da 6 anni senza alcun contratto.

Infine, presso un’altra attività commerciale del quartiere è stata riscontrata l’assenza del titolare e la presenza di un unico lavoratore che sino allo scorso gennaio era stato dipendente di detta attività con regolare contratto di lavoro. Il dipendente ha dichiarato di percepire dal febbraio 2018 l’indennità mensile di disoccupazione, istituita in favore di chi perde il lavoro e si trova in situazioni di disagio.

Anche in questa attività sono state riscontrate numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e, per tali motivi, il dipendente è stato denunciato per i reati di falsità ideologica e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.