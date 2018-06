In valigia soldi, smartphone e pc

Catania . Una nigeriana bloccata a Fontanarossa mentre stava per imbarcarsi per Istanbul

CATANIA – La guardia di finanza di Catania, durante controlli nell’aeroporto di Fontanarossa, ha sequestrato a una nigeriana 15.000 euro in contante e prodotti elettronici di dubbia provenienza (tra cui 21 smartphone tra iPhone e Samsung e 3 personal computer).

La donna, residente a Catania, era in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Istanbul. In seguito ad accertamenti, i militari hanno scoperto che per alcuni dei cellulari erano state sporte denunce di furto o di smarrimento. La donna è stata denunciata per i reati di ricettazione e riciclaggio.