I nonni catanesi mangiano male

CATANIA – “Il 12,7% degli anziani consuma meno di tre pasti al giorno, quasi il 20% consuma carni trasformate almeno una volta al giorno; dato che risulta più elevato della media nazionale e superiore al consumo frequente di carni fresche. Anche la varietà dei pasti consumati dagli anziani è più compressa rispetto alla media del dato nazionale: solo una piccola percentuale consuma quattro o cinque pasti al giorno”.

Mangiano male i nonni catanesi, a causa delle pensioni troppo basse, per solitudine, o anche solo perché non possono permettersi una buona dentiera e di conseguenza, una buona masticazione. Lo rivelano i dati della campagna nazionale condotta dallo Spi Cgil, il sindacato dei pensionati, in collaborazione con l’Auser.

La ricerca, presentata stamattina, ha interrogato direttamente gli anziani sulle proprie abitudini alimentari, i consumi, i legami famigliari e le risorse del territorio, nonché la disponibilità all’attivazione e al cambiamento.

Il nemico è la malnutrizione. Il profilo di coloro che hanno diminuito i pasti a causa della crisi si completa considerandone la maggiore incidenza tra le persone sole, e tra i più anziani gli ultra settantenni e in percentuale poco inferiore tra i 60-69enni.

Tra gli ulteriori elementi critici va segnalata la bassa frequenza con la quale vengono consumati ortaggi e verdure, pur essendo una componente essenziale di una dieta equilibrata. Dalla ricerca è emerso come la buona alimentazione degli anziani appaia sì legata alla specificità delle culture alimentari locali e regionali ma anche a una questione di reddito da pensione disponibile, il quale incide notevolmente per i redditi più bassi rispetto al paniere degli alimenti.

Ciò mostra anche effetti per la salute: minore frequenza della diagnostica e maggiori problemi di masticazione. Viceversa, i redditi più alti mantengono una maggiore qualità e varietà della dieta, ed inoltre sono più aperti a modalità di spesa innovative (mercati a km0, gruppi di acquisto etc…).

E’ da segnalare una vera e propria diminuzione dei pasti giornalieri per una quota minoritaria (maggiore del dato nazionale che risulta essere circa al 15-20%) di anziani che saltano il pranzo o la cena, a causa della perdurante crisi economica. Oltre alle difficoltà economiche, un elemento critico che influenza la buona alimentazione risiede nelle forme della convivenza e nell’accessibilità del territorio: le persone sole, e quelle via via più anziane, hanno minori opportunità relazionali e di stimolo per tenere alti gli standard alimentari, mostrando anche un raggio d’azione della spesa più ristretto.

Nel complesso gli anziani si mostrano disponibili a cambiare la propria dieta e anche ad attivarsi nella frequenza di corsi di formazione ed occasioni informative. Questo orientamento risulta più accentuato fra le donne.