Catania, lavora in nero dal gommista

CATANIA – Continuano i controlli della polizia di Catania mirati alla prevenzione e repressione di reati relativi a sfruttamento dei lavoratori, sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

Presso un gommista nel quartiere di Canalicchio sono state rilevate criticità per ciò che riguarda le degradate condizioni igienico sanitarie dei luoghi di lavoro, mancanza di attestato di formazione del personale dipendente, impianto elettrico non a norma e scarsa manutenzione della struttura.

Il fatto più grave è legato alla presenza di un dipendente di 60 anni intento a lavorare già da due anni, tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 19.30, senza regolare contratto di lavoro e senza ferie e riposi settimanali né rimborsi di alcun genere. Il dipendente, a fronte di 12 ore al giorno di lavoro, percepiva 1,80 euro l’ora (20/25 euro al giorno), a eccezione dei giorni in cui vi è scarsa affluenza di clientela, nel cui caso addirittura non percepiva alcun compenso.

Il dipendente ha anche affermato di avere accettato tali misere condizioni di lavoro poiché disoccupato e costretto dalla necessità di dovere mantenere un nucleo familiare di 6 persone, anche a seguito della promessa fattagli dal titolare di essere messo prima o poi in regola.

Il titolare dell’attività è stato denunciato e, in relazione ai reati in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, è stato segnalato alla competente Asp Spresal e, per quanto riguarda gli illeciti in materia tributaria e di previdenza sociale, all’ispettorato del lavoro e alla guardia di finanza.

Un altro accertamento effettuato sempre nella zona di Canalicchio, ha consentito di appurare la presenza di un deposito di giacenza pneumatici (circa 400) senza la prevista autorizzazione e con inesistente contratto di locazione: per questi motivi è scattata una multa di 5.000 euro.