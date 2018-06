Il covo di droga nella casa abbandonata

Paternò . Un 28enne arrestato mentre prelevava la marijuana da spacciare in un immobile in via Pozzo

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 28enne Omar Francesco Borzì per spaccio di droga. I militari hanno seguito il giovane pusher per alcuni giorni fino a quando ieri notte vedendolo entrare in una casa abbandonata di via Pozzo, hanno fatto irruzione bloccandolo nell’istante in cui prelevava la marijuana da porre successivamente in vendita per le strade della cittadina etnea.

Perquisendo l’intero immobile i carabinieri hanno trovato e sequestrato: 200 grammi circa di marijuana, di cui una parte già suddivisa in 72 dosi e l’altra conservata in una busta in cellophane ancora da preparare e dosare, nonché una bilancia elettronica di precisione. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.