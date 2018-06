“Macché scafisti, siamo ricconi”: ma il trucco dei due turchi non funziona

Dopo aver portato 70 migranti a Vendicari tentano di spacciarsi per turisti in barca: arrestati

SIRACUSA – Quando la guardia di finanza li ha fermati, 50 miglia a sud-est delle coste siciliane, hanno dichiarato di essere ricchi signori amanti del Mediterraneo, in giro per piacere, e di aver smarrito i documenti dell’imbarcazione nel corso di un precedente controllo delle autorità greche.

Sfortunatamente per i due uomini di origine turca i militari li tenevano sotto controllo e li hanno fermati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo le fiamme gialle 24 ore prima l’imbarcazione a vela di circa 12 metri aveva sbarcato a Vendicari nel territorio di Noto, nel Siracusano, 70 migranti di origine pachistana.

Un elicottero della guardia di finanza di Catania, dopo il ritrovamento dei migranti in spiaggia, ha iniziato il pattugliamento lungo le direttrici di rientro verso la Turchia, individuando l’imbarcazione a 38 miglia da Capo Passero. Gli scafisti hanno cambiato la rotta per far perdere le proprie tracce, ma sono stati individuati e fermati. Il riconoscimento degli scafisti è avvenuto da parte dei migranti, grazie ad alcune fotografie scattate a bordo dell’unità navale.