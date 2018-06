Scarcerati 59 mafiosi nel Trapanese, c’è pure il fratello di Messina Denaro

TRAPANI – “Nel Trapanese sono stati scarcerati, o stanno per esserlo, 59 mafiosi per fine pena e tra questi c’è anche Salvatore Messina Denaro, fratello del boss latitante Matteo”. La notizia arriva dal presidente della commissione parlamentare Antimafia dell’Ars Claudio Fava, a conclusione delle audizioni tenute in prefettura a Trapani.

L’Antimafia ha ascoltato il prefetto, il capo della Procura, i vertici di carabinieri, polizia, guardia di finanza e Dia, e i commissari prefettizi del Comune di Castelvetrano, sciolto lo scorso anno per mafia. “La presenza della massoneria in questa provincia – ha aggiunto Fava – continua ad avere, come ha avuto in passato dalla Loggia Iside 2 in poi, una funzione di raccordo forte, una sorta di camera di compensazione all’interno della quale continuano a incontrarsi, a sovrapporsi, a darsi manforte, interessi legali e illegali che vengono da diversi ambienti”.