Catania: trovato il corpo di un uomo in via Sant’Euplio, potrebbe trattarsi di un senzatetto

CATANIA – Il cadavere di un uomo è stato trovato a Catania in via Sant’Euplio sotto il ponte della villa Bellini. E’ possibile che si tratti di un senzatetto.

E’ arrivata la polizia scientifica per i rilievi e la strada è stata chiusa. Al momento non si conoscono l’identità e le cause del decesso.